İsrail'de son 10 yılın en büyük yangını ikinci gününde! 5 bin dönümlük alan küle döndü

İsrail'de dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı. Orman yangınlarında şu ana kadar 5 bin dönümlük alan küle döndü.

Kudüs'te dün başlayan orman yangınları ikinci gününde de devam ediyor. İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, 11 farklı noktadaki yangını söndürmek için 119 ekibin çalıştığı, 10 yangın söndürme uçağının çalışmalara destek verdiği, yangının hala kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Bugün Güney Kıbrıs ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gelmesinin beklendiği belirtildi. Öte yandan, İsrail ordusu da yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ettiğini açıkladı.

Sağlık yetkilileri, 17 itfaiyecinin yaralandığını, 2'sinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

5 BİN DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yangınlarda şu ana kadar 5 bin dönümlük alanın küle döndüğü ortaya çıktı. Yangından en çok etkilenen bölgenin Beyt Şemeş yakınlarındaki büyük Kanada Parkı olduğu belirtildi.

Yangınların devam etmesine rağmen polis, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan otoyol da dahil olmak üzere yolların yeniden açıldığını duyurdu. Ayrıca tahliye edilen bazı sakinlerin evlerine dönmelerine de izin verildi.

Yetkililerin "İsrail tarihinin en büyük yangını" olabileceğini belirttiği yangınlar nedeniyle dün 10 yerleşim yeri tahliye edilmiş, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan ana otoyol da dahil olmak üzere birçok yol kapatılmıştı.