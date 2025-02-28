İsrail’de Türkiye paniği! İstihbarat teşkilatı Şin Bet kolları sıvadı: Türkçe bilen personel aranıyor

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayınladığını belirtti. Haberde, Suriye'nin Türkiye destekli güçlerin eline geçmesinin ardından bölgedeki denklemlerin değiştiği belirtildi.

İsrail merkezli Kann News haber ajansı tarafından yayınlanan bir habere göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayınladı.

İsrail merkezli bir başka haber sitesi Jfeed'e göre, Türkiye, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı giderek daha "kavgacı" bir tutum sergilemeye başladı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'de açtığı soykırım davasına katıldığı hatırlatıldı. Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına da değinildi.

"İÇ İSTİHBARAT TEŞKİLATI TÜRKÇE BİLEN PERSONEL ARIYOR"

Haberde, "Birkaç ay öncesine kadar Türkiye, iki ülke arasındaki büyük coğrafi mesafe nedeniyle İsrail için büyük bir güvenlik tehdidi olarak ciddiye alınmıyordu. Ancak Suriye'nin Türkiye destekli güçlerin eline geçmesi, bu denklemi değiştirdi ve artık giderek daha fazla sayıda insan Türkiye'nin İsrail'i doğrudan nasıl tehdit edebileceğini araştırıyor Öte yandan, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayınladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'e kuzeydeki ülkelerden, özellikle de Lübnan ve Suriye'den gelebilecek tehditlere ilişkin düzenli analizler yapan Israel-Alma Center, Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturabileceğine inandığını bildirdi.

"İKİ OLASILIK VAR"

Alma-Center, buna ilişkin iki olasılığın bulunduğunu belirtti. İlk olarak Türkiye'nin "İsrail karşıtı bir vekil güç olarak Suriye güçlerine dolaylı destek" verebileceği öne sürüldü.

İkinci olasılığın ise "uzun menzilli füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinin doğrudan kullanımı" olduğu ileri sürüldü.

Haberin devamında, “Türkiye ayrıca, İsrail'le çatışmak istemesi durumunda kullanabileceği, giderek daha büyük bir uzun menzilli balistik füze cephaneliğine sahip” denildi.