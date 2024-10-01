İsrail'den 3 cephede katliam! Suriye'yi de vurdular: Ünlü TV sunucusu öldü

01 Ekim 2024 06:27 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 06:47

Bir taraftan Gazze'de ölüm saçan, diğer yandan Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail, son olarak Suriye'nin başkenti Şam'a bomba yağdırdı. İran Büyükelçiliği'nin yer aldığı Mezze bölgesini hedef alan İsrail saldırısında Suriye Devlet Televizyonu sunucusu Safa Ahmed hayatını kaybetti.

İsrail'in içini yerle bir edecek kapasitede! CIA raporunda Lübnan ordusu gücü ve Nasrallah ile ilgili çarpıcı detay

İsrail'in içini yerle bir edecek kapasitede! CIA raporunda Lübnan ordusu gücü ve Nasrallah ile ilgili çarpıcı detay

İsrail, Orta Doğu coğrafyasında başlattığı kanlı harekatı genişleterek sürdürüyor. Gazze​'de yaklaşık 1 yıldır kanlı bir soykırım harekatı sürdüren İsrail ordusu, bir süredir çatıştığı Lübnan​'a da dün gece itibarıyla kara harekatı başlattı. Ancak bununla da yetinmeyen kanlı işgal ordusu sabaha karşı Suriye​'nin başkenti Şam​'a da hava harekatı düzenledi.

REJİM MEDYASI DUYURDU

Suriye'deki Beşşar Esad rejimine bağlı haber ajansı Sana'nın yerel saatle 2.51'de aktardığı haberde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor" ifadelerine yer verildi. Ajansın askeri kaynaklara dayandırarak geçtiği bir başka haberde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği belirtildi.

1'İ MEDYA MENSUBU 3 ÖLÜ

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi" denildi.

Rejim medyası ayrıca, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

MEZZE'Yİ DAHA ÖNCE DE VURDULAR

Saldırıya ilişkin bir açıklama yapmayan İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliğinin bulunduğu Mezze bölgesini daha önce de hedef almıştı. İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenleyen İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili öldürmüştü.



