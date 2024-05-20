İsrail'den ABD'ye Refah baskısı: Kara operasyonu için tüm kozlarını oynuyorlar

20 May 2024 13:41 - Güncelleme : 20 May 2024 13:43

Reisi’nin ölümünde İsrail'in parmağı var mı? "İran bunu kanıtlayamayacaktır"

Reisi’nin ölümünde İsrail'in parmağı var mı? "İran bunu kanıtlayamayacaktır"

İşgalci İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Her geçen gün katliamın boyutunu artıran İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısını genişletmeyi planlıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmede; Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısını genişletme niyetinde olduklarını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; Gallant, Sullivan'a Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra 128 İsrailli esirin geri getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgileri aktardı.

Gallant saldırının gerekçesi olarak ise Hamas'ı idari ve askeri olarak dağıtma ve Gazze'de tutulan esirlerin geri dönüşünü sağlama yönünde ahlaki yükümlülüğü gösterdi.

SALDIRILARIN SONLANDIRILMASI İÇİN BİR PLAN SUNULDU

Haaretz gazetesinde yer alan diğer bir bilgi ise; Sullivan, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından dün Tel Aviv'de bir araya geldiği Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyesi Gantz'a, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sonlandırılmasına ilişkin bir plan sundu.

Planda, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki temaslar, esir takasına ilişkin bir anlaşma dahil olmak üzere İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlandırılması konusunda Washington ile Riyad'ın tutumuna yer verildi.