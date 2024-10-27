İsrail'den ateşkes sinyali: Hamas'ın elindeki esirler için 'acı tavizler' gerekiyor

27 Ekim 2024 16:23 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:57

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ateşkes için yeşil ışık yaktı. Hamas'ın elindeki esirler için 'acı tavizler' verilmesi gerektiğini söyleyen Gallant, "savaşın karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğunu söyledi.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant​, Hamas​'ın 7 Ekim 2023 gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı Operasyonu" sırasında ölenler için Kudüs'ün Herzl Tepesi'nde düzenlenen "Ulusal Yas Günü" anma töreninde açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Gallant, "(Savaşta) Tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. (Gazze'deki) Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor." dedi.

''BEDELLER ÇOK AĞIR''

Savaşın "karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğuna işaret eden Gallant, "Savaşa girmekten başka seçeneğimizin olmadığı tarihin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl düşmanımızı vurduk. Çevremizde farklı bir güvenlik olgusu oluşturduk. Ancak bedeller ağır, evet çok ağır." ifadelerini kullandı.

''İSRAİL SAVAŞIN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ''

Gallant, ülkesinin savaşın akışını değiştirdiğini ve tüm alanlarında görülmemiş "başarılar" kaydettiğini savunarak, şunları söyledi:

"Güneyde Hamas artık askeri bir çerçevede hareket edemiyor, kuzeyde Hizbullah'a bir dizi saldırı düzenleniyor. Komuta zinciri ortadan kaldırıldı, füze saldırılarının çoğu imha edildi, vurulan Hizbullah unsurları sınır hattından çekildi."