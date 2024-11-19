İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

19 Kasım 2024 02:11 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 02:19

Katil İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezine saldırı düzenledi. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 24 kişi de yaralandı.

İsrail'in merkezine füzeler ateşlendi: Çok sayıda yaralı var

İsrail'in merkezine füzeler ateşlendi: Çok sayıda yaralı var

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan​ basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut​'un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi.

ŞEHRİN MERKEZİ HEDEF ALINDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını belirtirken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.