Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 02:11 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 02:19

Katil İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezine saldırı düzenledi. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 24 kişi de yaralandı.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan​ basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut​'un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ŞEHRİN MERKEZİ HEDEF ALINDI 

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını belirtirken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.

İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
İsrailLübnanbeyrutİsrail Ordusu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...