İsrail'den, Beyrut’a saldırı! Nüfusun yoğun olduğu yeri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 02:11 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 02:19
Katil İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezine saldırı düzenledi. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 24 kişi de yaralandı.
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut'un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi.
ŞEHRİN MERKEZİ HEDEF ALINDI
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını belirtirken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı