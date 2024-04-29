İsrail'den bir günde 22 cinayet daha! Evleri tek tek bombalıyorlar

29 Nisan 2024 06:22 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 06:23

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne taş üstünde taş bırakmayarak Filistinliler üzerindeki soykırım denemesine devam eden İsrail, dün katliamlarına yenilerini ekledi. Son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yine sivilleri hedef tahtasına koyan işgal ordusu, resmi rakamlara göre aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu en az 22 kişiyi öldürdü.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE KAN AKITTILAR

İşte madde madde İsrail'in son katliamları:

Gazze'nin batı kesimindeki Ebu Husayra Caddesi'nde et-Terturi ailesine ait evi hedef alan İsrail uçakları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 5 Filistinli'yi katletti.

Şehrin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, İsrail savaş uçaklarının Hicazi ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 Filistinli kadın hayatını kaybetti, yaralanan ve enkaz altında kalanlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah kentinin doğusundaki Cenine Mahallesi'nde, İsrail savaş uçaklarının "Hatib" ailesine ait evi hedef alması nedeniyle en az 4 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusunun, Refah'ın merkezindeki Şabura Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Havacat" ailesine ait evi bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah'ta İsrail ordusunun, "Ebu Taha" ailesine ait evi hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

SİSTEMATİK SOYKIRIM

Gazze'deki İsrail vahşeti 7 Ekim 2023'ten bu yana hız kesmeden devam ediyor. Sivil yerleşim yerleri, hastane, okul hatta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları dahi hedef alan İsrail ordusu daha da ileri giderek insani yardımların kente girişini engelliyor. Bu nedenle gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri, temiz su gibi birçok insani ihtiyaçtan mahrum kalan yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi büyük bir felakete sahne oluyor.

ÖLÜ SAYISI 35'E DAYANDI

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli İsrail saldırılarıyla öldürüldü, 77 bin 575 kişi de yine bu saldırılarda yaralandı. Buna karşın gerçek durum çok daha vahim. Nitekim bina enkazlarının altında halihazırda binlerce ölü olduğu bildiriliyor.