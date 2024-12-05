İsrail'den bir savaş suçu daha! Doktor hemşire kılığında hastane basıp, hasta kaçırdılar

05 Aralık 2024 06:49 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 06:56

İsrail ordusu, tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri ihlal ederek bir hastaneye baskın yaptı ve bir hastayı tutukladı. Doktor ve hemşire kılığında hastaneye giren ajanların Filistinli hastayı tekerlekli sandalyede kaçırdığı anler kameraya yansıdı.

Filistin​ Yönetimi Sağlık Bakanlığı​, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria​'ya bağlı Nablus​ kentinde bir hastaneye baskın düzenleyere, bir hastayı kaçırdığını duyurdu. Bakanlığın kınadığı baskını, İsrail ordusu da doğruladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada , "Bu, sağlık merkezlerinin ve hastaların korunmasını sağlayan tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verdi.

ELİ SILAHLI DOKTOR VE HEMŞİRELER KAMERADA!

Tıbbi kaynaklara göre operasyon Nablus'taki özel bir hastaneyi hedef aldı. Baskın, İsrail silahlı kuvvetleri, Shin Bet karşı istihbarat ve iç güvenlik teşkilatı ve İsrail polisinin seçkin terörle mücadele birimi Yamam tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Baskına ilişkin paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde hastaneye doktor ve hemşire kılığında giren eli silahlı ajanların hastayı tekerlekli sandalye ile kaçırdıkları anlar yer aldı.

BU İLK HASTANE BASKINI DEĞİL

İsrail güvenlik birimleri ortak yaptıkları açıklamada, ağustos ayında ölümcül bir saldırıya karışan ve önceki gün Batı Şeria'da düzenlenen hava saldırısında hedef alınan "terör hücresi" üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin tutuklandığı öne sürdü.

Ocak ayında da Batı Şeria'daki başka bir hastaneye benzer bir baskın düzenlenmişti. İsrail yetkilileri tarafından "terörist" olarak tanıtılan üç Filistinli, hedefli bir operasyon sırasında Cenin'deki (kuzey) bir hastanede öldürüldü.