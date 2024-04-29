İsrail'den büyükelçiliklere flaş uyarı: Tutuklamalara karşı hazırlıklı olun

29 Nisan 2024 14:11 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:12

7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlileri sistematik şekilde katleden İsrail'in gözü bir yandan da "soykırım" suçlamasıyla sanık masasında olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görülen davada. Yargılama sürecinde çıkacak olası aleyhte karara karşı gergin bir bekleyişte olan İsrail Hükümeti, bugün flaş bir hamleye imza attı.

Netanyahu Hükümeti'nin kararıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı, UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimaline karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını mesajı gönderdi.

"KATZ" İMZALI KARAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, ciddi bir Yahudi ve İsrail karşıtı olaylar dalgasına karşı tüm İsrail misyonlarına derhal hazırlanmaları talimatını verdiği" ifadelerine yer verildi.

Katz'ın ayrıca, muhtemel eylemlere hazırlık kapsamında yurt dışındaki Yahudi örgütlerini de dahil etme ve yetkililerle koordineli olarak Yahudi kurumları etrafındaki güvenliğin güçlendirilmesi talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada dipnot olarak da UCM'nin İsrailli yetkililer aleyhine bir tutuklama kararı çıkarmamasını bekledikleri ifadesi yer aldı.

Güney Afrika'nın başvurusuyla İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki eylemleri nedeniyle "soykırım" suçlamasıyla yargılanmıştı.

UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı aktarılmıştı.