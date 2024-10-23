İsrail'den 'çatı tıklatma' tekniğiyle korkunç saldırı: MK-84 bombalarıyla binayı böyle yerle bir etti

23 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:48

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde hava saldırısıyla hedef aldığı apartmanı 'çatı tıklatma' tekniğiyle yerle bir ettiği anlaşıldı. Uluslararası ajanslar 2 bombanın binanın zeminine isabet ettiği anları yayımladı.

İsrail ordusu, dün Beyrut​'un güneyinde bulunan 8 katlı bir binayı yerle bir etti. İşgal ordusu, binaya düzenleyeceği saldırının öncesinde Ghobeiry bölgesinin terk edilmesine dair uyarıda bulundu. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından hedef alınacak iki binanın haritadaki konumunu paylaşarak, "Kendi güvenliğiniz ve ailenizin güvenliği için bu binaları ve çevredeki binaları derhal boşaltmalı, bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL MK-84 BOMBALARINI KULLANDI

Uluslararası ajanslar ise 8 katlı binanın zemin katına düşen 2 bombanın görüntülerini yayımladı. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, İsrail saldırıda MK-84 bombalarını kullandı. Görüntülerde bombaların binaya isabet etmesiyle büyük bir patlama sesi duyuldu, moloz ve şarapnel parçaları çevreye dağıldı.

'ÇATI TIKLATMA' TEKNİĞİ

İsrail'in binayı 'Çatı tıklatma' tekniğiyle patlattığı belirtilen haberde, bu taktikle yakındaki sivillere sinyal vermek amacıyla hedefe önce küçük bir bomba atılması daha sonra ikinci bombayla hedefin imha edildiği ifade edildi.

İsrail, bu saldırı​ tekniğiyle binayı tek seferde yıkmayı amaçladı.

Bombalamadan sadece birkaç dakika sonra binanın 'kontrollü bir yıkama' benzer şekilde çöktüğü görüldü. Saldırıda ise onlarca kişi hayatını kaybetti.

LÜBNAN​'DA CAN KAYBI 2 BİN 500'Ü AŞTI

Hizbullah​'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 546 kişi öldü, 11 bin 862 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.