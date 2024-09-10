İsrail'den en çirkin katliam! Gazze'de çadırları vurdu, hepsi kumların altına gömüldü: Onlarca ölü ve yaralı var

10 Eylül 2024 04:41 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 04:54

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail bu kez de Suriye'ye bombalar yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail bu kez de Suriye'ye bombalar yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze'de Filistinlilere yönelik yürüttüğü katliamlara bir yenisini daha ekledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.

9 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Saldırının şiddetiyle bölgede 9 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve en az 20 çadırın yandığı, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 40 Filistinli öldü, 60 kişi de yaralandı.

ÖLÜ VE YARALILAR ÇUKURDA KALDI

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

BAZI AİLELER, OLUŞAN ÇUKURLARDA YOK OLDU

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü ise saldırıda 65 kişinin öldüğü ve yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var." dedi.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

HAMAS: "İSRAİL'İN İDDİALARI DÜPEDÜZ YALAN"

Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların "düpedüz yalan" olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.

İsrail savaş uçaklarının "güvenli" olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği "korkunç" katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.