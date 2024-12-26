İsrail'den gazeteci katliamı! Yayın araçlarını vurdular

26 Aralık 2024 07:16 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 08:11

İsrail, Al-Awda Hastanesi yakınlarında gelişmeleri takip eden gazetecilere ait yayın araçlarını vurdu. En az 5 medya mensubu hayatını kaybetti. Bir eve düzenlenen saldırıda da bazıları çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, işgali protesto eden Suriyelilere ateş açtı: Yaralılar var

İsrail, işgali protesto eden Suriyelilere ateş açtı: Yaralılar var

İsrail'in Gazze​'deki soykırım​ harekatı tüm korkunçluğuyla devam ediyor. Bölgede dün gece düzenlenen son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 sivilin yanı sıra 5 gazeteci​ hayatını kaybetti. Bazılarının durumu ağır çok sayıda kişi de yaralandı.

UYURKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Filistin​ Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Al-Awda Hastanesi yakınlarındaki gelişmeleri takip eden ve Filistin uydu televizyonu Al-Quds Today için çalışan 5 gazetecinin, yayın araçlarının İsrail hava saldırısının hedefi olması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı. Gazetecilerin saldırı esnasında yayın aracının içinde uyudukları bildirildi.

Saldırıda ölenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi.

Zeytun mahallesindeki bir eve düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

İSRAİL'DEN "TERÖR HÜCRESİ" YALANI

Diğer yandan Al Jazeera'nin haberine göre ise İsrail ordusu, Gazze'de açıkça işaretli bir medya aracına düzenlenen ve beş gazetecinin ölümüne yol açan saldırıyı doğruladı ve hava kuvvetlerinin bir "terörist hücresini" hedef aldığını iddia etti. Gazze'ye yönelik saldırı sırasında onlarca Filistinli gazeteciyi sistematik olarak öldüren İsrail ordusu, iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.