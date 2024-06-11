İsrail'den Gazze'de ateşkes için ilk olumlu sinyal: Biden'ın önerisi hedeflere uygun

11 Haziran 2024 17:03 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:15

BMGK, İsrail'e 'dur' dedi onay alan teklifi Hamas da kabul etti

BMGK, İsrail'e 'dur' dedi onay alan teklifi Hamas da kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edildi. Hamas, BMGK'nın kendisine yapılan çağrısına olumlu cevap vererek, ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Hamas'tan gelen olumlu cevabın ardından İsrail'den ilk tepki geldi. İsrailli bir yetkili, "Hamas'ın askeri ve sivil yeteneklerini yok etme, tüm esirleri geri getirme" gibi hedefleri anımsatan yetkili, bunlar sağlanmadan İsrail'in bölgeye saldırıları sonlandırmayacağını belirtti.

Söz konusu yetkili, Biden'ın açıkladığı ve BMGK'da da kabul edilen ateşkes önerisinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarda sık sık dile getirdiği "hedeflere ulaşmasına olanak sağladığını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in "tüm hedeflerine ulaşmadan" Gazze'deki saldırılarını bitirmeyi kabul ettiği yönündeki haberlerin "tamamen yalan olduğu" ifade edilmişti.

HAMAS DA ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamanın ardından Hamas, BMGK’de kabul edilen kararı kabul ettiğini duyurdu. Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri yaptığı açıklamada, detayları görüşmek üzere müzakereye hazır olduklarını söyleyerek İsrail'in buna uymasını sağlamanın Washington'a bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Zuhri, ''ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak işgali derhal sona erdirmeye konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek bir sınavla karşı karşıya'' dedi.

BIDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİ

ABD Başkanı Biden’ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze’nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerinin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor.

İlk aşama ayrıca, Gazze Şeridi’ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor.

Teklifin ikinci aşaması, Gazze’de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmaları ve İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini içeriyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze’de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.