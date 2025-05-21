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 | Suat Vilgen

İsrail'den Gazze'de bir günde 78 cinayet daha! Soykırıma sessizlik büyüyor, insanlık küçülüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı okulları, çadırları ve evleri hedef aldı. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda en az 78 Filistinli yaşamını yitirirken dünya kamuoyunun gözü önünde seyreden soykırıma sessizlik utandırmaya devam ediyor.

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İsrail'den Gazze'de bir günde 78 cinayet daha! Soykırıma sessizlik büyüyor, insanlık küçülüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 06:21
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 06:21

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik kesintisiz saldırılarında bu kez evlerinden sürülen Filistinlileri ve onların son sığınaklarını hedef aldı. Bombardımanlar, barınak haline getirilen okulları, çadırları ve enkaz altındaki yaşamları hedef aldı.

İsrail'den Gazze'de bir günde 78 cinayet daha! Soykırıma sessizlik büyüyor, insanlık küçülüyor

OKULA SIĞINANLARI BOMBALADILAR

Gazze'nin merkezindeki Derec Mahallesi'nde yer alan Musa bin Nasır Okulu, iki kamikaze İHA ile vuruldu. Yerinden edilen sivillerin barındığı okulda en az 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İsrail'den Gazze'de bir günde 78 cinayet daha! Soykırıma sessizlik büyüyor, insanlık küçülüyor

MÜLTECİ KAMPI YİNE HEDEFTE

Cibaliya Mülteci Kampı’nda, “Mukayyed” ailesinin evi vuruldu; aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti. Nusayrat Kampı’nda ise yerinden edilen sivillerin sığındığı bir benzin istasyonu hedef alındı. Bu saldırıda 15 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail'den Gazze'de bir günde 78 cinayet daha! Soykırıma sessizlik büyüyor, insanlık küçülüyor
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BİR AİLEYİ KATLETTİLER

Deyr el-Belah kentinde “Ebu Semra” ailesinin yaşadığı ev bombalandı, 13 kişi yaşamını yitirdi. Zeytun Mahallesi'nde Sıkke Caddesi’ne düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü. Filistin Kızılayı ise Han Yunus’taki Menara bölgesinde 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'den Gazze'de bir günde 78 cinayet daha! Soykırıma sessizlik büyüyor, insanlık küçülüyor
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HER YERDE KATLİAM

Beyt Lahiya’da yüzlerce sivilin sığındığı okul, topçu ateşiyle hedef alındı; en az 4 kişi yaşamını yitirdi. Han Yunus’ta çadırlarda yaşayan sivillere yönelik saldırıda 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Deyr el-Belah’ta düzenlenen hava saldırısında biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Kampı'ndaki bir mezarlığın çevresi de bombalandı; 1 kişi öldü. El-Bureyc Kampı yakınlarında gerçekleşen topçu saldırısında ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'den Gazze'de bir günde 78 cinayet daha! Soykırıma sessizlik büyüyor, insanlık küçülüyor

Kizan en-Neccar ve Abesan el-Kebira bölgeleri de hedef alındı; bu saldırılarda toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. Daha önceki bir saldırıda yaralanan El-Beyuk ailesinden bir kişi hayatını kaybederken, Şucaiyye Mahallesi’nde bombalanan evde Hasaneyn ailesinden 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

ETİKETLER
#gazze
#soykırım
#bombardıman
#israil saldırısı
#Dünya
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