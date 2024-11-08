İsrail'den Gazze’de gece yarısı ev katliamı! Çoğu kadın ve çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti

08 Kasım 2024 07:21 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 07:21

Soykırımcı İsrail, savaş uçaklarıyla Gazze'de bir kez daha ölüm kustu. Al-Daraj mahallesindeki bir ev hedef olurken korkunç saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var.

Dünyanın gözünün içine baka baka Filistin topraklarında korkunç bir soykırım harekatı sürdüren İsrail, Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef alarak katliam yaptı. Savaş uçaklarıyla kentteki bir evi hedef alan katliam ordusu çoğu çocuk ve kadın 9 kişiyi daha hayattan kopardı.

HAMADA AİLESİNİN EVİNİ VURDULAR

Saldırıya ilişkin açıklama Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan geldi. Gazze'nin Al-Daraj mahallesinde yaşayan Hamada ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada en az 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerden çocuğuun çocuk ve kadın olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisine de yer verildi. 9 kişinin cenazeleri ile yaralıların Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edilirken, İsrail’den saldırının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

AYNI GECE 12 SİVİLİ DAHA KATLETMİŞTİ

İsrail bu saldırıdan hemen önce Gazze’nin batısındaki Shati Mülteci Kampı’nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu’nu vurmuştu.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.