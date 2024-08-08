İsrail'den Gazze'ye saldırılar: 25 Filistinli hayatını kaybetti

08 Ağustos 2024 06:48 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 07:35

İran'ın başka seçeneği yok! İsrail'e karşılık verileceğini bir kez daha tekrarladı

İran'ın başka seçeneği yok! İsrail'e karşılık verileceğini bir kez daha tekrarladı

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 20 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde çeşitli bölgeler ve evlerin hedef alındığı saldırılarda ise 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Basal, ayrıca İsrail'in 91 gündür Gazze'nin kuzeyine gıda ve yaşamsal malzemelerin girişine engel olduğu bilgisini verdi.

Sivil Savunma Biriminden yapılan bir diğer açıklamada da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde İsrail hava saldırısı sonucu beyaz eşya depoları ve çevre dükkanlarda çıkan büyük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangınlarda sadece maddi hasar meydana geldiği bildirilen açıklamada, ekiplerin depolardaki yangına müdahale ettiği sırada bölgeye düzenlenen ikinci bir saldırıdan kurtulduğu belirtildi.