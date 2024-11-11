İsrail'den haftalar sonra Hizbullah üyeleri için çağrı cihazı patlaması olayında itiraf!

11 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:21

İsrail, eylül ayında Hizbullah üyelerine yönelik çağrı cihazı patlaması olayında onayın Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından onaylandığını itiraf etti. İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, Netanyahu'nun saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Lübnan'da eylül ayında Hibzullah üyelerine yönelik gerçekleştirilen çağrı cihazı patlaması olayında İsrail'den haftalar sonra itiraf geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nın Hizbullah'a Eylül ayında gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırılarını onayladığını söyledi.

Netanyahu’nun kabine toplantısında “Çağrı cihazı operasyonu ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ortadan kaldırılması, savunma teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve siyasi kademedeki sorumluların muhalefetine rağmen gerçekleştirildi” dediği ifade edildi.

Hatta Netanyahu'nun üst düzey savunma yetkililerinin ve siyasi isimlerin karşı çıkmasına rağmen kararından dönmediği belirtildi. İsrail basını da haberlerinde, Netanyahu’nun kabine toplantısında saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini yazdı.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZLARIYLA HİZBULLAH'A SALDIRISI

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları peş peşe patladı. Cihazların patlaması nedeniyle 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır olmak üzere 3 bin kişi yaralandı.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleşen patlamalar, güvenlik kameralarına yansıdı. O dönem, bu saldırıyı üstlenen olmadı.