İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi: Esir takası öncelikli

05 Aralık 2024 15:15 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:49

ABD medyası, İsrail'in Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu yazdı. İki yetkiliye dayandırılan haberde, Tel Aviv yönetiminin esir takası için güncellenmiş bir teklif sunduğunu da belirtildi.

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İsrail'in Gazze​'ye yönelik katliam saldırıları devam ederken Tel Aviv yönetiminin, Hamas​'a yeni bir ateşkes​ teklifi sunduğu iddia edildi. ABD medyasından Axios, Tel Aviv tarafının Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde Hamas'a esir​ takası anlaşması için güncellenmiş bir teklif sunduğunu yazdı. Haberde, sunulan planın Ağustos ayında görüşülen aşamalı plana benzediği ancak öncelikle ilk aşamanın tamamlanmasına odaklandığı aktarıldı.

60 GÜNLÜK ATEŞKESTE ESİR TAKASI OLACAK

Axios'a göre İsrail, 60 güne kadar sürecek bir ateşkes seçeneğini değerlendirmeye hazır. Ateşkes sırasında hayattaki kadın esirler, 50 yaşın üzerindeki erkekler ve ciddi sağlık sorunları olanlar serbest bırakılacak.

Haberde, Netanyahu ve bazı üst düzey bakanlar ile güvenlik şeflerinin öneriyi Pazar günü onayladıktan sonra Mısırlılara ilettiği belirtilirken, Mısırlıların da Kahire'de Hamas'a sunduğu aktarıldı.

''GERİYE KALAN TEK MESELE ESİRLER''

Öte yandan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu danışmanı olarak seçilen Massad Boulos Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da bir anlaşmanın ana hatları üzerinde anlaştığını" belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş fiilen sona erdi. Artık kayda değer bir askeri faaliyet yok. Geriye kalan tek mesele esirler. Taraflar esirler ile Filistinli tutuklular arasında takas yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Filistin tarafında serbest bırakılacak kişi sayısı ve takasın ne kadar süre içinde gerçekleşeceği gibi, anlaşmanın ana hatları zaten belirlendi ve geriye sadece birkaç isim üzerinde uzlaşılması gereken çok küçük ayrıntılar kaldı.''