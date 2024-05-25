İsrail'den Hamas'la müzakereye yeşil ışık

25 May 2024 21:10 - Güncelleme : 25 May 2024 21:11

Ateşke anlaşmasını hiçe sayıp Refah'ta sivilleri öldüren İsrail, takas anlaşmalı ateşkesin müzakere edileceğini açıkladı. İsrail resmi televizyonu KAN'ın geçtiği habere göre, Mossad Direktörü David Barnea ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye İsrail müzakere ekibi tarafından hazırlanan yeni bir esir takasını içeren teklif sunduğu aktardı.

Toplantının ardından İsrail, esir değişimi ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta süreceğini açıkladı. Katar, Hamas ve ABD tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in devlet televizyonu KAN, dün Paris'te İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması ve esir değişimi konularını görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirmişti.

Mossad Direktörü David Barnea’nın Paris’te CIA Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tel Aviv yönetimi ve Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için görüştüğü kaydedilmişti.

HAMAS, ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.