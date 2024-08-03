İsrail'den hava harekatı! Lübnan-Suriye sınırını bombaladı

03 Ağustos 2024 00:00 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 00:13

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Beyrut merkezli "El Meyadeen TV"nin haberine göre İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bazı bölgeleri vurdu.

İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresini hedef alırken saldırının hedefinde neresi olduğu ve can kaybı hakkında detay paylaşılmadı.

SURİYE'YE HAVA SALDIRISI İDDİASI

Öte yandan Suriye'de rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail hava araçlarıyla Lübnan sınırı yakınlarındaki Humus'un Kusayr ilçesinde yer alan Askeri Dabaa Havaalanına roket saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Hava savunma sistemlerinin "iki düşman rokete" karşılık vererek düşürdüğü belirtildi. İsrail tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Humus ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.