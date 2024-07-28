İsrail'den Hizbullah ve Lübnan'a savaş ilanı: Topyekun hazırlanıyoruz

28 Temmuz 2024 01:23 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 02:13

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına hazırlanıyoruz." dedi.

NETANYAHU ABD'DEN ERKEN DÖNÜYOR

ABD'de temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den İsrail'e dönüşünü erkene çekti. Netanyahu'nun uçağının mümkün olan en erken saatte kalkması talimatı verdiği ifade edildi. Netanyahu'ya yakın bir kaynak uçağın TSİ 01.00'de ABD'nin başkenti Washington DC'den kalkacağını belirtti.

"İSRAİL BU ÖLÜMCÜL SALDIRIYI BİR KENARA NOT ETMEYECEK"

İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttu. Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

HİZBULLAH SALDIRIYI REDDETTİ

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

Öte yandan, Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda roketin bir futbol sahasına isabet etmesi sonucu yaşları 10 ile 20 arasında değişen 11 İsrailli hayatını kaybetti, en az 34 İsrailli de yaralandı.