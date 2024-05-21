İsrail'den insanlık dışı muamele! Bebek bezi giydirip gözleri bağlı halde tutuyorlar

21 May 2024 11:26 - Güncelleme : 21 May 2024 12:15

İsrail'deki sağlık çalışanları BBC'ye, Gazze'deki Filistinli tutukluların hastane yataklarında zincirlenmiş, gözlerinin bağlı, bazen çıplak tutulduğunu ve bebek bezi giymeye zorlandıklarını itiraf etti.

İsrailli çalışanların anlattığına göre, bir askeri hastanede prosedürlerin alıkonulan Filistinlilere tedavilerin ağrı kesici kullanılmadan yapıldığını ve bunun onlara "kabul edilemez miktarda acıya" neden olduğunu anlattı.

TEDAVİYE İZİN VERİLMEDİĞİ İÇİN BACAĞI KESİLDİ

İsrail ordusu tarafından sorgulanmak üzere Gazze'den götürülen ve daha sonra serbest bırakılan bir tutuklu, enfeksiyon kapmış bir yaranın tedavisine izin verilmediği için bacağının kesilmesi gerektiğini söyledi.

İddiaların merkezinde yer alan askeri hastanede çalışan kıdemli bir doktor, amputasyonların doğrudan oradaki koşulların sonucu olduğunu reddetti ancak gardiyanlar tarafından kullanılan pranga ve diğer kısıtlamaları "insanlık dışı" olarak anlattı.

GÖZLERİ BAĞLI, YATAKLARINDA ZİNCİRLENMİŞ HALDE TUTULUYORLAR

Sde Teiman hastanesindeki hastaların tedavisinden sorumlu bazı doktorlar ise hastalar gözleri bağlı ve dört uzuvlarından kalıcı olarak yataklarına zincirlenmiş halde tutulduklarını ve tuvaleti kullanmak yerine bebek bezi giydirildiklerini belirtti.

İsrail ordusu buna yanıt olarak ise bebek bezlerinin yalnızca hareketlerinin sınırlı olduğu tıbbi prosedürlere tabi tutulan tutuklular için kullanıldığı bilgisini verdi.

Ancak tesisin kıdemli anestezi uzmanı Yoel Donchin'in de aralarında bulunduğu tanıklar, hastane koğuşunda hem bebek bezi hem de kelepçe kullanımının olduğunu söyleyerek "Ordu, hastayı bir bebek gibi bağımlı hale getiriyor. Kelepçelisiniz, bebek beziniz var, suya ihtiyacınız var, her şeye ihtiyacınız var; bu insanlıktan çıkarmadır". ifadelerini kullandı.