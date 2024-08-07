İsrail'den İsmail Haniye suikastı itirafı geldi! ABD lideri Joe Biden'ı küplere bindiren telefon

07 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:12

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastına dair İsrail'den itiraf geldi. ABD basınından Washington Post, Haniye suikastının ardından İsrail'in ABD'ye bilgi verdiğini yazdı. Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırılan habere göre, İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında olduğu konusunda bilgilendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın haberi alınca, çok sinirlendiği ve Haniye suikastının Gazze'deki ateşkes için aylarca süren müzakerelerin altüst olacağına dair endişeye kapıldığı belirtildi.

İSRAİLLİ YETKİLİ TELEFFON GÖRÜŞMESİNİ DOĞRULADI

Washington Post'a göre ABD, İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine öfkeli. Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğruladı.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.