İsrail'den Lübnan'a asker çıkarması: Hizbullah ile şiddetli çatışma yaşanıyor

Son dakika haberi: İsrail, İran'a karşı başlattığı savaşa dahil olan Hizbullah'a yeni bir operasyon başlattı. İsrail ordusu, havadan asker indirerek Hizbullah ile çatışmaya girdi.

İsrail'den Lübnan'a asker çıkarması: Hizbullah ile şiddetli çatışma yaşanıyor
09.03.2026
09.03.2026
saat ikonu 03:29

resmi ajansı NNA'nın haberine göre, askerleri havadan indirme yaparak Nebi Şit kasabasına doğru ilerlemeye çalıştı.

Haberde, bölgede üyeleri ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Mart'ta da Nebi Şit beldesine helikopterlerle asker indirme girişiminde bulunmuş, Hizbullah ise bu girişimin çatışmaların ardından püskürtüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için Lübnan'a havadan indirme yapıldığını açıklamıştı.

İndirme sırasında İsrail ordusunun Nebi Şit beldesine düzenlediği yoğun saldırılarda ve baskında 41 kişi hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

#İsrail
#Lübnan
#çatışma
#Hizbullah
#Nebi Şit
#Dünya
