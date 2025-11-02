İsrail'den Lübnan'a İHA'lı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde yer alan Kefrman beldesinde gece saatlerinde İsrail'e ait bir İHA bir arabayı hedef aldı. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail, dün öğle saatlerinde de Nebatiye'nin Kefr Sir beldesinde düzenlediği İHA saldırısında da 1 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.