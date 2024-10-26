İsrail’den Lübnan’a İHA’lı saldırı: Tahliye emri verildi!
İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor. İsrail’den Hizbullah'ın kalesi Dahiyeh'e tahliye emri verildi. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.
İsrail güçleri, Gazze’nin yanı sıra Lübnan’da Hizbullah hedeflerine de bomba yağdırıyor. Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.
2 KEZ VURULDU
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta saldırı düzenledi. Başkentin güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.
İSRAİL’DEN TAHLİYE EMRİ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.
Öte yandan Tunus’ta yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti. Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun çağrısı üzerine başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride, "Arap yönetimlerindeki sessizliği kınıyoruz", "Yüzlerce kişi katledilirken yöneticiler uyuyor" sloganları atıldı.