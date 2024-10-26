İsrail’den Lübnan’a İHA’lı saldırı: Tahliye emri verildi!

26 Ekim 2024 00:05 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 00:07

İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor. İsrail’den Hizbullah'ın kalesi Dahiyeh'e tahliye emri verildi. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.

Son dakika | İsrail katliamlarını sürdürüyor! Lübnan'da gazetecileri hedef aldılar: Ölüler var

Son dakika | İsrail katliamlarını sürdürüyor! Lübnan'da gazetecileri hedef aldılar: Ölüler var

İsrail güçleri, Gazze’nin yanı sıra Lübnan’da Hizbullah​ hedeflerine de bomba yağdırıyor. Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

2 KEZ VURULDU

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta saldırı düzenledi. Başkentin güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan​ devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.

İSRAİL’DEN TAHLİYE EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.

Öte yandan Tunus’ta yüzlerce kişi İsrail'in Gazze​ ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti. Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun çağrısı üzerine başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride, "Arap yönetimlerindeki sessizliği kınıyoruz", "Yüzlerce kişi katledilirken yöneticiler uyuyor" sloganları atıldı.