İsrail'den Lübnan'a misilleme saldırısı! Kasabayı yerle bir ettiler
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan onlarca rokete karşılık İsrail ordusu harekete geçti. Lübnan'ın doğusundaki bir kasabaya düzenlenen misilleme hava saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail Lübnan’a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinin kuzeyinde yer alan Amhaz kasabasını hedef aldı.
Saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, yaralılar sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
LÜBNAN'DAN ONLARCA ROKET ATILDI
İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine roketli saldırı düzenlendi. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan atıldığı düşünülen roketler nedeniyle Celile bölgesinde sirenlerin çaldığını belirtmişti.
Bölgeye yaklaşık 30 roket atıldığı ve bunlardan bazılarının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edilmişti.
Yerel basın roketlerden birinin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Şa'ab kasabası yakınındaki tarım arazisine düştüğünü kaydetmişti.
Saldırıda biri ağır, 9 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. İsrail'in kuzeyine dün düzenlenen roket saldırılarında 4'ü yabancı tarım işçisi, 7 kişi ölmüştü.