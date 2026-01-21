Menü Kapat
 Berkay Alptekin

İsrail'den Lübnan'a peş peşe İHA'lı saldırı! Ölüler var

İsrail'in Lübnan'ın Bazuriyye beldesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşgalci İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

21.01.2026
21.01.2026
İşgalci İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te vardığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur şehrinde yer alan Bazuriyye beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Sağlık Bakanlığı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sabah saatlerinde de Lübnan'ın güneyinde yer alan Zahrani bölgesinde seyir halindeki bir araca katliamcı İsrail'e ait bir İHA tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'den Lübnan'a peş peşe İHA'lı saldırı! Ölüler var

ATEŞKESE RAĞMEN İŞGAL VE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'den Lübnan'a peş peşe İHA'lı saldırı! Ölüler var
