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 | Berrak Arican

İsrail'den Lübnan'da Hamas yetkilisine suikast: İHA ile aracı küle döndürdüler

İsrail, Lübnan'da çekilme süresinin bitmesinden bir gün önce suikast girişiminde bulundu. Sayda şehrinde bir araç, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 13:26

İsrail ordusu, Lübnan'daki çekilme süresinin dolmasına bir gün kala Sayda şehrinin kuzeyinde bir aracı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Kentin sahil yolunda Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

'HAMAS YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin araçta çıkan yangını söndürdüğü, hayatını kaybeden kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı öne sürüldü.

Sıkça Sorulan Sorular

İsrail ordusu, Lübnan'dan ne zaman çekilecek?
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.
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ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#Lübnan
#suikast
#iha
#Sayda
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