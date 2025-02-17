İsrail'den Lübnan'da Hamas yetkilisine suikast: İHA ile aracı küle döndürdüler

İsrail ordusu, Lübnan'daki çekilme süresinin dolmasına bir gün kala Sayda şehrinin kuzeyinde bir aracı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Kentin sahil yolunda Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

'HAMAS YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin araçta çıkan yangını söndürdüğü, hayatını kaybeden kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı öne sürüldü.