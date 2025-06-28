İsrail'den Lübnan'da nokta atışlı saldırı: Aracı İHA ile vurdular

İsrail, insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bulunan Kuneyn beldesinde bir aracı hedef aldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını ateşkese rağmen sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nebatiye kentine bağlı Kuneyn beldesinde sivil bir araç İHA tarafından hedef alındı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

APARTMAN HEDEF ALINMIŞTI

İsrail savaş uçaklarının dün Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında bir kadın hayatını kaybetmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN VURUYOR!

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.