İsrail'den Lübnan'ın Ghobeiry bölgesine saldırı: Bir bina böyle yerle bir oldu

22 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:09

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları sürerken Ghobeiry bölgesindeki bir binanın füzeyle vurulduğu anlar kameraya yansıdı.

İsrail'in Beyrut​'a yönelik hava saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail, Lübnan​'ın birçok bölgesine tahliye emirleri göndererek halkı zorunlu göçe zorluyor. Hizbullah​'ın etkin olduğu bölgelere saldırı düzenlediğini öne süren İsrail, son olarak Lübnan'ın Ghobeiry şehrini hedef aldı. Hizbullah'ın bölgedeki tesislerine yönelik askeri operasyon düzenleneceği uyarısında bulunan İsrail, bölgenin terk edilmesi uyarısında bulundu.

''BÖLGEDEN UZAKLAŞIN!''

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından hedef alınacak iki binanın haritadaki konumunu paylaşarak, "Kendi güvenliğiniz ve ailenizin güvenliği için bu binaları ve çevredeki binaları derhal boşaltmalı, bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" dedi.

İSRAİL VURDU BİNA YERLE BİR OLDU

İsrail, tahliye çağrısının ardından Ghobeiry bölgesindeki bir binayı vurdu. İsrail’in füzeyle hedef aldığı bina yerle bir olurken gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.