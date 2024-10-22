Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İsrail'den Lübnan'ın Ghobeiry bölgesine saldırı: Bir bina böyle yerle bir oldu

İsrail'den Lübnan'ın Ghobeiry bölgesine saldırı: Bir bina böyle yerle bir oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:09

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları sürerken Ghobeiry bölgesindeki bir binanın füzeyle vurulduğu anlar kameraya yansıdı. 

İsrail'in Beyrut​'a yönelik hava saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail, Lübnan​'ın birçok bölgesine tahliye emirleri göndererek halkı zorunlu göçe zorluyor. Hizbullah​'ın etkin olduğu bölgelere saldırı düzenlediğini öne süren İsrail, son olarak Lübnan'ın Ghobeiry şehrini hedef aldı. Hizbullah'ın bölgedeki tesislerine yönelik askeri operasyon düzenleneceği uyarısında bulunan İsrail, bölgenin terk edilmesi uyarısında bulundu. 

İsrail'den Lübnan'ın Ghobeiry bölgesine saldırı: Bir bina böyle yerle bir oldu - 1. Resim

''BÖLGEDEN UZAKLAŞIN!''

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından hedef alınacak iki binanın haritadaki konumunu paylaşarak, "Kendi güvenliğiniz ve ailenizin güvenliği için bu binaları ve çevredeki binaları derhal boşaltmalı, bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" dedi.

İsrail'den Lübnan'ın Ghobeiry bölgesine saldırı: Bir bina böyle yerle bir oldu - 2. Resim

İSRAİL VURDU BİNA YERLE BİR OLDU

İsrail, tahliye çağrısının ardından Ghobeiry bölgesindeki bir binayı vurdu. İsrail’in füzeyle hedef aldığı bina yerle bir olurken gökyüzü toz bulutuyla kaplandı.

İsrail'den Lübnan'ın Ghobeiry bölgesine saldırı: Bir bina böyle yerle bir oldu - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrailLübnanbeyruthizbullah

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...