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 | Selahattin Demirel

İsrail'den Madleen gemisine saldırı hazırlığı: Komandolar basacak

Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Madleen gemisi için İsrailli yetkiliden tehditvari bir açıklama geldi. Yetkili, Madleen'in filo akınıyla karşı karşıya kalacağını belirterek İsrailli komandoların gemiyi basacağını söyledi. Bu sözler 2010'da 10 Türk'ün hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısını hatırlattı.

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İsrail'den Madleen gemisine saldırı hazırlığı: Komandolar basacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 00:57

Yıllardır Filistin'e baskı ve zulüm uygulayan İsrail'in 7 Ekim 2023'teki Kassam Tugayları saldırısını bahane ederek yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma varan şiddeti dünyanın tepkisini çekiyor.

En son Gazze Şeridi'ni ablukaya alarak bölgedeki Filistinlilerin açlıkla mücadele vermesine neden olan İsrail yönetimi şimdi de yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen yelkenlisini tehdit etmeye başladı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 12 kişilik insani yardım gemisinin ablukayı delmek için harekete geçecek "filo dalgasına" sebep olacağını aktardı.

YARDIMA "PROVOKASYON" DEDİ

Madleen yelkenlisinin Gazze'ye insani yardım götürme çabasının provokasyon olduğunu iddia eden İsrailli yetkili, "(Madleen yelkenlisi), İsrail'e düşman bir filo dalgası yaratacak. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

İsrail'den Madleen gemisine saldırı hazırlığı: Komandolar basacak

"KOMANDOLAR GEMİYİ BASACAK"

Yetkili, Madleen yelkenlisinin rotasını değiştirmemesi halinde İsrailli deniz komandolarının gemiyi basacağını ve Usdud (Aşdod) Limanı'na zorla götürüleceğini öne sürdü.

"Kimden gelirse gelsin Gazze'ye İsrail tarafından denetlenmemiş bir yardımın girişini engellemek için her yönden kuşatıyoruz." diyen İsrailli yetkili, Madleen yelkenlisinin girişine izin verdikleri takdirde kitlelerin onu takip edeceğini vurguladı.

MAVİ MARMARA'YI HATIRLATTI

İsrailli yetkilinin Madleen'e şiddet uygulanacağı yönündeki açıklamaları 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyı akıllara getirdi. Alçak saldırı sonucunda 10 Türk hayatını kaybetmişti.

İsrail'den Madleen gemisine saldırı hazırlığı: Komandolar basacak

BAKAN KATZ'DAN TEHDİT: ENGELLEME TALİMATI VERDİM

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

MADLEEN'DE BİRÇOK ÜLKEDEN 12 YOLCU BULUNUYOR

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi yolculuk ediyor.

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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#soykırım
#abluka
#Madleen
#Yardım Gemisi
#Greta Thunberg
#Mavi Marmara
#Dünya
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