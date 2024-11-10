İsrail'den saldırılara 'devam' açıklaması: Durmayacağız, yavaşlamayacağız
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, katliama ilişkin açıklama yaptı. Halevi, "Orta Doğu'ya şunu söylüyoruz: burada muazzam bir güç ve inanılmaz bir kabiliyet var. Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız" dedi.
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki soykırımını sürdürüyor. Bölgenin dört bir yanına giren İsrail askerleri, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorluyor.
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye’de bulunan birlikleri ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'a “IDF yorulmaz. Büyük bir yoğunlukla ilerliyoruz” diye mesaj yolladı.
Kuzey Gazze sınırında yaşayanlara güvenlik sağladıklarını kaydeden Halevi şöyle dedi:
"Burada sergilediğiniz güç ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) 7 cephede, 7 alanda savaştığı güçlü yöntemle tüm Orta Doğu'ya şunu söylüyoruz: burada muazzam bir güç ve inanılmaz bir kabiliyet var. Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız. Bu esirleri geri getirmek ve çevredeki toplulukların güvenliğini sağlamak içindir.”