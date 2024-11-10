İsrail'den saldırılara 'devam' açıklaması: Durmayacağız, yavaşlamayacağız

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Kasım 2024 04:37 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 04:50

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, katliama ilişkin açıklama yaptı. Halevi, "Orta Doğu'ya şunu söylüyoruz: burada muazzam bir güç ve inanılmaz bir kabiliyet var. Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki soykırımını sürdürüyor. Bölgenin dört bir yanına giren İsrail askerleri, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorluyor. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye’de bulunan birlikleri ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi​, Hamas​'a “IDF yorulmaz. Büyük bir yoğunlukla ilerliyoruz” diye mesaj yolladı. Kuzey Gazze sınırında yaşayanlara güvenlik sağladıklarını kaydeden Halevi şöyle dedi: "Burada sergilediğiniz güç ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) 7 cephede, 7 alanda savaştığı güçlü yöntemle tüm Orta Doğu'ya şunu söylüyoruz: burada muazzam bir güç ve inanılmaz bir kabiliyet var. Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız. Bu esirleri geri getirmek ve çevredeki toplulukların güvenliğini sağlamak içindir.” İlgili Haberler Hizbullah ve Husiler İsrail'in askeri üslerine saldırdı Gazze'de ateşkes için görüşmeleri: Katar müzakerelerden çekildi