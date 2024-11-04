İsrail’den Şam yakınlarına saldırı: Savunma Bakanlığı açıkladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Kasım 2024 20:57 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:58

İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı doğrulandı. Ölü ve yaralı bilgisine ise yer verilmedi.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. HAVA SALDIRISI DOĞRULANDI İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sivil bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı. Diğer yandan, İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırıda Sayeda Zeinab bölgesinin hedef alındığı belirtilmişti. İlgili Haberler İsrail, Lübnan'da patlayıcı döşediği kasabayı havaya uçurdu! O anlar kayda böyle geçti İspanya'da sel kabusu son bulmadı! Şimdi de Katalonya bölgesi sular altında