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 | Berrak Arıcan

İsrail, Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı’nı vurdu

Suriye'nin başkenti Şam'dan büyük bir patlama sesi geldi. İsrail, Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 13:31

Suriye'nin başkenti Şam'da duyulan patlama sesinin ardından 'in Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine düzenlediği ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan iki Suriyeli güvenlik kaynağı ise 'nın hedef alındığını söyledi.

Şam'daki AA muhabiri, kentte 3 patlama meydana geldiğini aktardı. Patlamalar, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığının arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

İsrail, Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı’nı vurdu

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 'nin güneyindeki Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrine saldırdığını ve 'çeşitli senaryolara' hazırlıklı olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "IDF, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik hükümet eylemlerini ve bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda IDF bölgede saldırılar düzenlemekte ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı durumda" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/IDF/status/1945421069487145072

Öte yandan İsrail ordusu, Suriye ordusuna yönelik saldırıların ardından, sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.

İSRAİL SÜVEYDA ŞEHRİNİ DE VURMUŞTU

Süveyda'da bir süre önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı’nı vurdu

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti. Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

5 HAVA SALDIRISI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarını “Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu. Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı’nı vurdu

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bölgede yaşanan olayların ardından salı günü Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

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#İsrail
#suriye
#savunma bakanlığı
#hava saldırısı
#Süveyda
#Dürziler
#Dünya
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