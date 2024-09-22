İsrail'den soykırıma bir sansür daha! Al Jazeera'yi basıp 45 günlüğüne kapattılar

22 Eylül 2024 07:46 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 07:55

Filistin topraklarındaki soykırım harekatını sürdüren İsrail, katliamlarını dünyadan gizlemek için her türlü sansüre başvuruyor. Son olarak işgal askerleri

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria​'dan canlı yayın sırasında silahlarını çekmiş bir şekilde Al Jazeera'nın Ramallah​ ofisine girdi. Tam askeri teçhizatla haber odasına giren işgal askerleri çalışanlara binayı boşaltmaları yönünde bir tahliye emri verdi. "10 SAAT İÇİNDE BOŞALTIN" EMRİ İsrail askerleri gazetecilere binayı boşaltmaları yönünde çağrıda bulunurken, gelişmenin hemen ardından da Al Jazeera'ye 45 günlük bir kapatma emri geldi. Al Jazeera, maskeli askerlerin, yaptıkları müdahalelerinin nedeni konusunda sessiz kaldıklarını bildirdi. SANSÜR İÇİN 173 GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜLER İsrail, Filistin​ topraklarında yürüttüğü soykırımı gizlemek için medyaya yönelik her türlü sansür eylemine başvuruyor. Nitekim Al Jazeera'ya yapılanlar İsrail'in uzun süredir İsrail işgali altındaki bölgelerde faaliyet göstermesi yasaklanan haber ağına yönelik devam eden baskının son bölümüydü. Filistin Medya Ofisi, açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 173'e yükseldiği bildirilmişti. İlgili Haberler İsrail soykırımı sürüyor! Sivillerin sığındığı okula bomba yağdı: 13'ü çocuk 21 ölü, 30 yaralı Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket yağdı: Siren sesleri yükseldi! İsrail'den karşılık geldi