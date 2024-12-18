İsrail'den 'Suriye Ekmekleri Operasyonu': Şam'a girecekler mi? İsrailli komutandan en net cevap

18 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:13

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesini fırsat bilen İsrail, işgali her geçen gün genişletti, Şam'ın kapısına dayandı. İsrail'in Şam'a girip girmeyeceğine dair Bölük Komutanı Yüzbaşı Uri Almog açıklamalarda bulundu. Suriye'deki karakollara dair operasyonları 'Suriye ekmekleri' olarak adlandırdıklarını söyleyen Almog detayları anlattı.

Suriye'de muhalif güçlerin Beşar Esad'ı devirip Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan İsrail işgalinin ayrıntılarına dair açıklamalar İsrailli komutandan geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Muharebe Mühendislik Kolordusu'na bağlı 603. Tabur Bölük Komutanı Yüzbaşı Uri Almog, Golan Tepeleri'yle başlayan işgale ilişkin detayları anlattı.

'SURİYE EKMEKLERİ' OPERASYONU

The Jerusalem Post'a açıklamalarda bulunan Almog, tüm bölüğün Golan Tepeleri'nde toplandığını, bunun IDF'nin Suriye'ye girdiği en uzak nokta olduğunu iddia etti. En son 12 Ekim 1973'te Golani güçlerinin bu ele geçirdiğini söyleyen Almong, İsrail ordusunun buradaki karakollara girdiğini, bu operasyonlara ise ''Suriye Ekmekleri'' ismini verdiklerini söyledi. İsrail ordusunun Hizbullah ve Hamas'a dair eğitildiğini fakat Suriye senaryoları konusunda eğitilmediğini söyleyen Almog, güçlendirilmiş yapıları nedeniyle Suriye ordusuna ait karakollara yönelik operasyonlar için bu ismi kullandıklarını ve eğitim verildiğini söyledi.

İSRAİL ORDUSU, ŞAM'A 20 KM UZAKTA

Son yıllarda İsrail ordusunun Suriye topraklarında manevra yapmayı beklemeden Lübnan ve Gazze'deki saldırılara odaklanması üzerine konuşan Almog, 'Hizbullah ve Hamas'ı öğrendik. Şimdi, düşman olmasa bile, arazinin kendisi zorluklar oluşturuyor. Karmaşık engellerle ilgili hikayeler duyarak büyüdük ama bunlar beklediğimiz kadar zor değildi. Buldozerlerimiz her şeyin üstesinden gelebilir. Bizim bölgemizde savunmalarının iyi korunmadığı açık.'' dedi.

İsrail ordusunun Tel Hadar'a ulaştığını, Suriye'ye 10 kilometre, Şam'a ise 20 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyleyen Almog, ''Buradan bir tarafta Şam'ı, diğer tarafta Hermon yamaçlarını ve arkamızda kuzey İsrail yerleşimlerini görebilirsiniz. Şu anda Alfa Hattı'nın ötesindeki mevzileri güçlendiriyor, İsrail'in savunma çemberini genişletiyor ve Golan Tepeleri sakinlerini koruyoruz'' ifadelerini kullandı.

ESAD'IN TANKLARI BAKIMSIZ, PASLI

Esad rejiminin arkasında bıraktığı birçok silah ve teçhizatın kötü durumda olduğunu ifade eden Almog, ''Askerler 3 Suriye tankı buldu, bakımsız ve paslıydı. İsrail'in savunmasını aşabileceklerinden şüpheliyim.'' dedi. Fakat Suriye karakollarının çok düzenli olduğunu söyleyen Almog, şu ifadeleri kullandı:

''Üs temizdi, uygun tabelalar ve çöp kutuları vardı. Askerleri iyi performans göstermese de bakım ekipleri iyiydi. Eski gece görüş ekipmanları bulduk ama elimizdeki tüm pilleri denememize rağmen çalışmadı. Gözlem kayıtları da bulundu.''

SURİYE, İSRAİL'İ GÖZLEMLİYORDU

Suriye'deki birçok karakolda bulunan bu kayıtlar İsrail'in hareketlerini ayrıntılı bir şekilde gözlemliyordu. Tabur komutanı, ''Dürzi askerlerimden biri 'Bu saatte bir IDF gücü çite yaklaştı' ya da 'Mecdel Şems'ten bir araba ya da ambulans geçti' gibi kayıtları tercüme etti. Her şey kaydedildi ve dosyalandı" ifadelerini kullandı.

IDF askeri sözcüsü Albay Nadav Shoshani ise İsrail'in Şam'a girip girmeyeceği iddialarına dair konuştu. Shoshani, "IDF güçleri Şam'a doğru ilerlemiyor. Bu, hiçbir şekilde yaptığımız veya takip ettiğimiz bir şey değil." dedi.