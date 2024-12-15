İsrail'den Suriye savunması: "Yönetme niyetimiz yok” dedi, neden vurduklarını açıkladı

15 Aralık 2024 05:10 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 05:18

Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Suriye’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Halevi, "Suriye’yi yönetme niyetimiz yok." diyerek, saldırıların gerekçesini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi​, Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret eden Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, “Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi.

"İSRAİL VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN HAREKET EDİYORUZ"

İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye’de “profesyonel ve doğru” adımlar attıklarını iddia eden Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DE GERİLİM ARTIYOR

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve Golan Tepeleri’ndeki faaliyetleri, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor. Uluslararası toplum, bu müdahalelerin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkat çekerken, İsrail yönetimi, operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle savunuyor.

Bu açıklamalar, İsrail’in Suriye’deki askeri varlığının sadece "güvenlik" amaçlı olduğu söylemini güçlendirme çabası olarak yorumlanıyor. Ancak bölgedeki siyasi ve askeri dinamikler, bu müdahalelerin daha uzun vadeli stratejik hedefler barındırabileceği tartışmalarını da gündemde tutuyor.