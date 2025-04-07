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 | Berrak Arican

İsrail'den Suriye'de işgal ettiği bölgelere 'turistik tur'

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sırasındaki karışıklığı fırsat bilerek işgale başlayan İsrail, işgal ettiği bölgelere 'turistik tur' düzenleyeceğini duyurdu. Turun İsrail vatandaşlarına yönelik olacağı açıklandı.

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İsrail'den Suriye'de işgal ettiği bölgelere 'turistik tur'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 11:05

İsrail ordusu, Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün saldırılara başlayarak Beşar Esad'ı devirdiği dönem işgale başladı. Suriye'deki iç karışıklığı fırsat bilen İsrail, Golan Tepeleri'yle başlayan işgalini her geçen gün daha da genişletti. Son olarak İsrail'in işgal bölgelerine turistik tur düzenleneceğini açıkladı. Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, Suriye sınırları içerisinde bulunan bölgelerde İsrail ordusunun gözetiminde turlar düzenleneceği ifade edildi.

İsrail'den Suriye'de işgal ettiği bölgelere 'turistik tur'

YERLEŞİMCİLERLE İŞBİRLİĞİ

İsrail vatandaşlarına yönelik "turistik turların" daha önce sivillerin "nadiren ziyaret etmesine izin verilen bölgeleri" kapsayacağı kaydedildi.

Tur kapsamında İsrail, Lübnan, Suriye sınırının birleşiminde yer alan Rukkad Vadisi'nin yanı sıra Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh), Cebel er-Rus ve Yermuk Nehri yakınlarında yer alan Hicaz demir yolu tünelinin de gezilebileceği ifade edildi.

İsrail'den Suriye'de işgal ettiği bölgelere 'turistik tur'

Haberde ayrıca, Suriye'deki bu bölgelere İsrail ordusunun gözetiminde "ilk defa gezi düzenleneceği" ve bu gezilerin Golan Tepeleri'nde bulunan yerleşim birimleriyle işbirliği halinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den beri işgal altında tutuyor. İsrail, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana hem Suriye topraklarını işgal ediyor hem de bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, 2 Nisan'da Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki bir askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İsrail'den Suriye'de işgal ettiği bölgelere 'turistik tur'

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde İsrail'in Dera'ya yönelik saldırılarında 9 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, 3 Nisan'da da Şam'ın Kisva Mahallesi'ni hava saldırısıyla hedef almıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Baas rejiminin yıkılması İsrail'in saldırılarını artırdı mı?
İsrail, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana hem Suriye topraklarını işgal ediyor hem de bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor.
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#Dünya
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