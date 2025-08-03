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 | Berrak Arıcan

İsrail'den Suriye'ye eş zamanlı baskınlar! İşgal sürüyor

İsrail, gece yarısı Suriye'nin güneyinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Dört yere düzenlenen baskında çok sayıda silah ele geçirildiği ileri sürüldü.

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İsrail'den Suriye'ye eş zamanlı baskınlar! İşgal sürüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 11:58

ordusu, gece yarısı Suriye'nin güneyinde dört yere eşzamanlı baskın düzenlediğini iddia etti. Ordudan yapılan açıklamada, baskınlarda çok sayıda silah ele geçirdiği ileri sürüldü.

’nin güneyindeki Hader beldesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen birkaç kişinin alıkonduğu ve sorgulandığı iddia edildi.

Buna karşın İsrail ordusuna bağlı 210'uncu Tümen'in işgal altında tuttukları 'ni korumak bahanesiyle Suriye'deki işgalini sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'den Suriye'ye eş zamanlı baskınlar! İşgal sürüyor

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TOPRAK İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent 'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

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#İsrail
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