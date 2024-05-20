İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Hizbullah hedefleri vuruldu
İsrail ve Suriye arasındaki gerilim sürerken Tel Aviv'in kararıyla bir kez daha roketler fırlatıldı. İsrail ordusu, Suriye'nin Humus ilinde bazı askeri noktaları hedef aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 ayı aşkın süredir devam ederken Hizbullah ile gerilim de devam ediyor. Hizbullah'ın Suriye'de konuşlandığını öne süren İsrail, Suriye'nin Humus ilinde bazı askeri noktalara saldırı düzenledi.
Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Humus'ta Lübnan sınırı yakınında bulunan Kusayr ilçesindeki bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti.
SURİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Kusayr'da, Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah üyelerinin yoğun varlık gösterdiği biliniyor.
İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.