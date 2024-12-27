İsrail'den Yemen'e peş peşe saldırılar! DSÖ ve BM yetkilisi ölümden döndü, misilleme gecikmedi

27 Aralık 2024 09:18 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:50

İsrail, İran destekli Husileri hedef aldı. Yemen'in başkentinde bulunan uluslararası havalimanı da hedefler arasındaydı. Saldırılarda çok kişi hayatını kaybedip, yaralanırken bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinin ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da saldırının ortasında kaldığı ve BM yetkilisinin yaralandığı duyuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ''Henüz yeni başlıyoruz'' diyerek saldırıların devamının geleceğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin son zamanlarda artan saldırılarına karşı İsrail harekete geçti. Yemen'in başkenti bulunan uluslararası havalimanı da dahil çok sayıda nokta hedef alındı. Hava saldırısında Hudeyde Limanı da vuruldu. Saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Sana'daki uluslararası havalimanında ise Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da saldırıların hedefi oldu. Tutuklu olan Birleşmiş Milletler (BM) personelinin serbest bırakılması ve ülkedeki insani durumu değerlendirmek için Yemen'de bulunan DSÖ Başkanı, saldırı anlarını şöyle anlattı:

"Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken, havaalanı bombardımana uğradı. Uçağımızın mürettebatından biri yaralandı. Havalimanında en az iki kişinin öldüğü bildirildi. Hava trafik kontrol kulesi, terminal binası ve bulunduğumuz yerden sadece birkaç metre ötedeki pist hasar gördü."

BM YETKİLİSİ İSRAİL SALDIRILARINDA YARALANDI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İsrail'in saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Guterres, 'İsrail'in, özellikle Sana Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki elektrik santrallerine düzenlediği hava saldırılarını endişe verici' olduğunu belirtti.

Guterres, İsrail saldırılarında bir BM yetkilisinin yaralandığını ise şu sözlerle duyurdu:

"Havaalanı vurulduğunda BM İnsani Hava Servisi mürettebatından biri de yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus başkanlığındaki üst düzey bir BM heyeti de saldırılar gerçekleştiğinde havaalanındaydı."

Açıklamada, İsrail'in son saldırıları sonucu, en az 3 kişinin öldüğü ve düzinelerce kişinin yaralandığı belirtilirken, bu saldırıların, Husilerin bir yıldır Kızıldeniz'de düzenlediği saldırılarla bölgesel istikrarı ve deniz seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden eylemlerinin ardından geldiği vurgulandı.

NETANYAHU: HENÜZ YENİ BAŞLIYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Husilerin, İsrail'e saldırmalarına 'izin vermeyeceklerini', 'henüz yeni başladıklarını' söyledi:

"Onlarla (Husiler) daha yeni başlıyoruz. Bugün veya başka bir gün İsrail'e saldırmalarına izin vermeyeceğiz."

HUSİLERDEN MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail'in saldırılarının ardından Husiler, misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den fırlatılan bir füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail'de o anlarda büyük bir panik yaşandı. Çalan sirenlerin ardından halk sığınaklara akın etti, o anlarda 18 kişi panik nedeniyle yaralandı.