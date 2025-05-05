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 | Selahattin Demirel

İsrail'den Yemen'e saldırı! İran detayı dikkat çekti

İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na ve beton fabrikasına hava saldırısı düzenledi. Yapılan saldırının Husilerin dünkü saldırısına misilleme olduğu belirtilirken açıklamadaki İran detayı dikkat çekti. Öte yandan saldırıda 21 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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İsrail'den Yemen'e saldırı! İran detayı dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 23:05

İsrail, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'in ana uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısına karşılık verdi.

"İRAN'IN ASKERİ İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILIYOR"

İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na ve beton fabrikasına hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Yemen'in Hudeyde Limanı ve çevresindeki, ülke topraklarına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Husi rejimine ait terörist hedeflere saldırı düzenlendi" denildi.

Saldırının Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına misilleme olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, Hudeyde Limanı'nın Husiler için önemli bir gelir kaynağı olduğu aktarılarak, "Hudeyde Limanı, İran'ın silah, askeri teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının nakli için kullanılıyor" denildi.

SALDIRIDA 21 YARALI

Husi hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumu ABD ve İsrail'in Yemen ve Gazze'de işlediği suçları durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

HUSİLER DÜN BEN GURİON HAVALİMANI'NI VURMUŞTU

Saldırıda ayrıca Hudeyde kentinin doğusundaki "Bajil" beton fabrikasının da vurulduğu ifade edilen açıklamada, "Husi rejimi, son bir buçuk yıldır İran'ın rehberliği ve finansmanıyla İsrail ve müttefiklerine zarar vermek, bölgesel düzeni baltalamak ve küresel seyrüsefer özgürlüğünü aksatmak amacıyla faaliyet gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yemen'den dün fırlatılan füze Ben Gurion Havalimanı'na isabet etmiş, saldırıda 6 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
#İsrail
#iran
#yemen
#husiler
#füze saldırısı
#Ben Gurion Havalimanı
#Yemen Savaşı
#Dış İşleri
#Hudeyde Limanı
#Dünya
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