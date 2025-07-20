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 | Berrak Arıcan

İsrail'den yine ateşkes ihlali: Lübnan'a bombalar yağdırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenledi. Saldırıların ardından bir beton fabrikasında büyük hasar oluştu.

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İsrail'den yine ateşkes ihlali: Lübnan'a bombalar yağdırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 16:43

resmi haber ajansı NNA'ya göre, ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye'nin Kefer Şuba beldesinde dağlık bölgeleri hedef aldı. İsrail ordusu, Ayterun beldesi çevrisine de İHA saldırıları gerçekleştirdi.

Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesinde küçük çaplı bir beton fabrikasına düzenlenen sonrası, fabrikada büyük hasar oluştu.

İsrail ordusundan ise söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'den yine ateşkes ihlali: Lübnan'a bombalar yağdırdı

İSRAİL SIKLIKLA ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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#İsrail
#Lübnan
#iha saldırısı
#Ateşkes İhlali
#Nebatiye
#Güney Lübnan
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