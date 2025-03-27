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 | Murat Makas

İsrail'e giden İtalyan uçağına füze tehdidi! Deniz üzerinde tur attı

İsrail Tel Aviv'e giden İtalya uçağı füze tehdidi nedeniyle gecikmeli iniş yaptı. Füzelerin Yemen'den fırlatıldığı ve uçağın deniz üzerinde tur atmak zorunda kaldığı belirtildi.

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İsrail'e giden İtalyan uçağına füze tehdidi! Deniz üzerinde tur attı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 22:41

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA Airways'in bu sabahki Roma-Tel Aviv seferini yapan uçağının füze tehdidiyle karşı karşıya kaldığı açıklandı. Ben Gurion Havalimanı'na yaklaştığı sırada tehlikeli anların oluştuğu belirtilen açıklamada uçağın deniz üzerinde tur atmak zorunda kaldığı ve gecikmeli iniş yaptığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, ITA'nın AZ 806 sefer sayılı Roma-Tel Aviv uçuşunu gerçekleştiren Airbus 321 model uçağının, Ben Gurion Havalimanı için alçalmaya başladığı sırada Yemen'den İsrail'e gönderilen füzeler sebebiyle Akdeniz üzerinde bir süre tur atmak zorunda kaldığı, bu sırada havalimanının da uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

ITA AÇIKLAMA YAPTI

ITA Havayolları'ndan basında yer alan bu habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Roma Fiumicino'dan kalkarak Tel Aviv'e iniş yapan AZ 806 sefer sayılı uçuş, Yemen'den fırlatılan iki füze nedeniyle kısa bir süre deniz üzerinde beklemek zorunda kaldı ancak yerel saatle 13.50'de tamamen güvenli bir şekilde iniş yaptı ve yolcular ile mürettebat için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca şirketin, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiği ve bunların operasyonları üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiği belirtildi.

ITA AIRWAYS’E MEKTUP

Öte yandan, İtalya'da havacılık sektöründeki sendikalar (Filt Cgil, Uiltrasporti ve Anpac), ITA Airways'e gönderdikleri mektupta, "Tel Aviv seferleri" konusunda acil bir toplantı talebinde bulundu.
Mektupta, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesi ve son gelişmeler ışığında, bireylerin temel hakları olan sağlık ve güvenliğin korunmasını sağlamak amacıyla en üst düzeyde acil bir toplantı talep ediyoruz. Aynı zamanda, bu hatta çalışan mürettebatın güvenliğini sağlamak için uçuşların askıya alınmasını da istiyoruz." ifadeleri kullanıldı. ITA Airways, İsrail'in Gazze'ye saldırdığı Ekim 2023 ile Ocak 2025 arasında dönem dönem İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

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