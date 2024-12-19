Beşar Esad ile İsrail el sıkıştı iddiası! Suriye'deki gizli bilgileri sattı, karşılığında hayatını güvenceye aldı

19 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:08

Suriye'de 12 gün içerisinde devrilen Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce İsrail'e gizli bilgiler sattığı iddia edildi. İsrail'in Esad'ın kaçışıyla beraber Suriye'de işgale başlamasında Esad'ın payı olduğu öne sürüldü.

İsrail, Suriye​'de Beşar Esad​'ın rejim karşıtları tarafından devrilmesini fırsat bilerek işgale başladı. Suriye'nin deniz ve hava güçlerini hedef alan İsrail'in, gizli bilgileri Esad'dan aldığı iddia edildi. Rusya​'ya sığınan devrik liderin, kaçmadan önce Suriye'deki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdiği öne sürüldü.

Rusya merkezli haber ajansı TASS'ın haberinde, verdiği koordinatlara karşılık olarak Esad'ın kaçışı esnasında İsrail'den hedef alınmayacağına ilişkin garanti aldığı belirtildi.

'ESKİ SAVUNMA BAKANI BİLGİ SIZDIRIYORDU' İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Esad'ın en yakını olan isimlerden eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas'ın İsrail'e şifreli mesajlaşma uygulamalarıyla bilgi sızdırdığı yazılmıştı. The Media Line isimli sitede, ''Musa'' olarak nitelendirilen İsrail ajanının Esad rejimiyle iletişim kurduğunu ve Şam ve Halep yakınlarındaki İran​ mevzilerine saldırıları koordine ettiğine dair belgelerin ortaya çıktığı belirtilmişti.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.