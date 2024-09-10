İsrail’e tepkiler çığ gibi! Suudi Arabistan: Gazze'ye insani yardımların ulaşmaması savaş suçudur

10 Eylül 2024 22:42 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 22:44

İsrail’in Gazze’ye gelen yardımları engelleme çabaları devam ediyor. Birçok ülke İsrail’in bu durumuna tepki gösteriyor. Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellemesinin savaş suçu olduğunu söyledi.

İsrail’in Gazze’deki kuşatması devam ederken, insani yardımları engellemesi de dikkat çekiyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam etmesinin bir savaş suçu olduğunu belirtti.

“SAVAŞ SUÇUDUR”

Bin Ferhan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi. Mısırlı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Bin Ferhan, "İsrail tarafının insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engellemeye devam etmesi savaş suçudur ve insani bir felakettir." dedi.

“ULUSLARARASI GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ ÇÖKÜŞÜN KANITI”

Bin Ferhan, Gazze'de ateşkesin gecikmesinin aslında uluslararası güvenlik sisteminin çöküşünün kanıtı olduğunu ifade etti. Uluslararası güvenlik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, İsrail'in ateşkesi reddeden tutumunu eleştirdi.

Bin Ferhan, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına dair uluslararası hukukun uygulanmadığına dikkati çekerek, "İmkansızı istemiyoruz, sadece uluslararası hukukun uygulanmasını istiyoruz." diye konuştu.

“BÖLGESEL ÇABALARA İHTİYAÇ VAR”

Sudan'daki krize de değinen Bin Ferhan, bu ülkedeki krizin çözümü için Suudi Arabistan ile Mısır arasında bir koordinasyon olduğunu ifade etti. Sudan'da durumun kötüleştiğini belirten Bin Ferhan, Sudanlı tarafların mutabakatıyla sağlanacak çözüm için bölgesel çabalara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Gazze'de ivedilikle ateşkesin sağlanması ve savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.

Abdulati, İsrail'in ihlallerine karşı Lübnan halkına tam destek verdiklerini vurguladı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde güvenli bölge ilan ettiği, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı El Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 40 kişi öldü, 60 sivil de yaralandı.