İsrail'e verilen süre doldu, ABD'nin tehditleri boş çıktı! Joe Biden yönetimini kendi medyası da yerden yere vurdu

13 Kasım 2024 10:34 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:09

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, İsrail'e verdiği 30 günlük süre doldu. Yönetim, Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi için verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından Tel Aviv'e herhangi bir yaptırımda bulunmadı. ABD medyası, Biden yönetimini yerden yere vurdu.

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İsrail, Gazze'de açlığı da silah olarak kullanırken ABD'nin Tel Aviv yönetimine verdiği süre doldu. Gazze'deki insani kriz dayanılamaz duruma geldi. ABD ise Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından harekete geçmedi. Hamas, ABD'yi katliamcı İsrail'in ortağı olmakla suçlarken ABD medyası da Başkan Joe Biden hükümetine sert eleştiriler yöneltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insani krizin iyileştirilmemesi durumunda İsrail'e silah sevkiyatının sınırlandırılacağını öne sürmesine rağmen devam eden kriz Biden yönetiminin geri adım atması olarak yorumlandı.

''ABD TEHDİDİNİ GERİ ÇEKTİ''

Hamas ve Gazze'deki insani yardım kuruluşlarının Biden yönetimine gösterdiği tepkilere bir de ABD medyası eklendi. Washington Post gazetesi, ''ABD'nin tehdidini geri çektiğini'' belirtti. Haberde, yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin İsrail'in, ABD taleplerine büyük ölçüde uymadığı yazıldı.

CNN International, ABD'nin İsrail politikasını değiştirmemesi, Gazze'deki insani krize rağmen herhangi bir yaptırımda bulunmaması karşısındaki durumu 'kıyamet' olarak yorumlandı.

''ABD'NİN İSRAİL'E VERDİĞİ UYDURMA SÜRE''

Dergi Newrepublic ise "Biden yönetimi, İsrail'e verilen 30 günlük son tarihin tamamen uydurma olduğunu kabul etti" ifadelerine yer verdi. İsrail'in ABD taleplerinin hiçbirini karşılamadığını belirten Newrepublic, Tel Aviv yönetiminin hiçbir sonuçla karşılaşmadan eylemlerine devam ettiğini yazdı.

HAMAS'TAN ABD'YE TEPKİ

Hamas, ABD yönetiminin "İsrail’in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için adımlar attığına dair iddialarını kınayarak, ABD'yi 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının 'ortağı' olmakla suçladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin, işgalcilerin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar attığına dair iddialarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINDAN ABD'YE TEPKİ

Aralarında Norveç Mülteci Konseyi, Oxfam, Refugees International ve Save the Children’ın da bulunduğu sekiz uluslararası yardım kuruluşu tarafından hazırlanan ortak raporda, İsrail hükümetinin Gazze’de ABD’nin taleplerini yerine getirmek bir yana, aksi yönde adımlar atarak başta Gazze’nin kuzeyi olmak üzere sahada durumu ciddi bir şekilde kötüleştirdiği ifade edildi.

Gazze'deki insani kuruluşlar ortak bir rapor yayımladı. Raporda, İsrail hükümetinin, Gazze'de ABD'nin taleplerini yerine getirmek yerine saldırılarına devam ettiğini, bölgeye insani yardımların girmediği belirtildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

''İsrail, insani yardım faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin Amerikan kriterlerini karşılama konusunda yetersiz kalmak bir yana, özellikle Gazze’nin kuzeyinde sahada durumu ciddi şekilde kötüleştirecek adımlar atmıştır.''