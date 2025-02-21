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 | Berrak Arican

İsrail'i ayağa kaldıran art arda patlamalar: Netanyahu 'operasyon' emri verdi!

İsrail'in Bat Yam şehrindeki otobüslere patlayıcı yerleştirildi, 3 otobüs infilak etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, patlamaların ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 'terör merkezlerine' yönelik operasyon emri verdi.

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İsrail'i ayağa kaldıran art arda patlamalar: Netanyahu 'operasyon' emri verdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 09:24

İsrail'in Bat Yam şehrinde park haline bulunan 5 otobüse patlayıcı yerleştirildiği ortaya çıktı. Otobüslerden 3'ünde patlama meydana geldi, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneği ise etkisiz hale getirildi. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu çileden çıkaran bu olayın ardından Başbakanlık Ofisi'nden açıklama geldi.

İSRAİL ALARMA GEÇTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, İsrail İç İstihbarat Teşkilâtı Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve Polis Müdürü Daniel Levy ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

NETANYAHU'DAN OPERASYON EMRİ

Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria bölgesine yönelik operasyon talimatı verdiği belirtilen açıklamada, "Başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne Yahudiye ve Samarya Bölgesi’ndeki terör merkezlerine karşı geniş çaplı operasyon başlatma talimatı verdi. Başbakan ayrıca İsrail polisi ve Shin Bet'e İsrail şehirlerinde gerçekleşebilecek yeni saldırılara karşı önleyici faaliyetleri arttırma talimatı verdi" denildi.

BATI ŞERİA'YA GİRİŞLER ENGELLENDİ

İsrail ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana gelmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine girişleri engellediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Bat-Yam'daki olaya ilişkin İsrail iç istihbarat servisi ve polis ile işbirliği halinde çalışma yürütüldüğü aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıların sürdüğü hatırlatılan açıklamada, istihbarat bulgularına dayalı olarak faaliyetlerin arttırılacağı belirtildi.

İSRAİL'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste bir kaç dakika ara ile patlama yaşandığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kaynaklar, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu aktardı.


İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Shin Bet ve polisin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" talimatını verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

İsrail'deki patlamaların ardından Batı Şeria'da son durum nedir?
İsrail ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana gelmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine girişleri engellediğini duyurdu.
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