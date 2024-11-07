İsrail'i sardı korkular: Donald Trump'ın zaferi 'diplomatik bir bomba'

07 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:38

Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasının ardından İsrail'i endişe sardı. İsrail medyası, Trump'ın kazanmasını 'diplomatik bir bomba' olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'ın da arasının eskisi kadar iyi olmadığı belirtildi.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin kazanını Donald Trump oldu. Joe Biden yönetiminin desteklediği Kamala Harris, seçim yarışının kaybedeni olurken İsrail, Trump'ın zaferinin endişesini yaşamaya başladı. İsrail medyasından The Jerusalem Post, Trump'ın, İsrail'e vereceği desteği sorguladığı haberinde, Biden'la çok farklı olduklarını yazdı. Trump'ın kendine özgü yeni rota çizeceği ve bunun İsrail için 'diplomatik bir bomba' olduğu belirtildi.

''ÇOK DAHA SERT BİR BAŞKANLA KARŞI KARŞIYA''

CNN International'a açıklamalarda bulunan Filistin Ulusal Girişimi lideri Mustafa Barguti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Biden'a göre çok daha sert bir başkanla karşı karşıya kalacağını dile getirdi. Barguti, ''Trump'ın savaşların yaşandığı şekilde devam etmesine tahammül edeceğini düşünmüyorum" dedi. Fakat Filistin için durumun pek de değişmeyeceğini düşündüğünü, her iki yönetimin de İsrail'e karşı 'taraflı' olduğunu vurguladı.

Times of Israel'de yayımlanan bir habere göre ise Trump, temmuz ayında Netanyahu ile görüşmesinde, Beyaz Saray’a döneceği tarihe kadar Gazze savaşını bitirmesi gerektiği mesajını verdi.

TRUMP NETANYAHU'YU İHANETLE SUÇLAMIŞTI

CNN International'da Trump ile Netanyahu'nun arasının eskiye göre daha kötü olduğu belirtildi. Trump, İsrail lideri Netanyahu'nun 2020'de Biden'ı başkanlığı kazanmasından dolayı tebrik etmesi üzerine Netanyahu'yu ihanetle suçlamıştı. ABD'nin yeni başkanı ayrıca Netanyahu ve İsrail istihbarat servislerini hazırlıksız olmakla eleştirmiş, kendisi başkan olsaydı Hamas saldırısının gerçekleşmeyeceğini iddia etmişti.